МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Данные, на основе которых Федеральная резервная система (ФРС) США принимает решения в своей монетарной политике, слишком задерживаются, заявил миллиардер Илон Маск. Маск обвинил Microsoft в незаконном использовании данных Twitter

"Данные, с помощью которых Федеральная резервная система принимает решения, имеют слишком большую задержку", — говорится в сообщении предпринимателя в соцсети Twitter.

Впрочем, он не развил свою мысль далее.

Инвесторы постоянно надеются предугадать дальнейшие действия ФРС, которые влияют на макроэкономику, с помощью макроэкономических же данных.

Так, мировые рынки пребывают в ожидании статистики ВВП США, которая будет опубликована позже в четверг. Аналитики считают, что первая оценка роста экономики страны в прошлом квартале составит 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 2,6% кварталом ранее.

Эти данные могут повлиять на решения регулятора по итогам заседания 2-3 мая. Более 70% опрошенных CME Group ждут очередного повышения ставки рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 5-5,25%.