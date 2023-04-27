МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российские компании в сложившейся ситуации должны использовать все возможные некриминальные способы внешнеторговых расчетов, Минфин будет способствовать максимальному расширению инструментария для этого, заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев. Медведев предрек возврат к национальным валютам в Европе

"Сейчас все возможные некриминальные способы расчетов должны использоваться. Вы знаете, государство даже пошло на то, чтобы разрешить оплачивать экспорт в наличной валюте. Раньше это было немыслимо", — сказал он, выступая на конференции "Банки. Трансформация. Экономика. 2.0".

По словам Моисеева, государство понимает, что экспортеры и импортеры сталкиваются с "колоссальным количеством трудностей" в части платежей, поэтому максимально снимает барьеры. Так, например, была отменена репатриация валютной выручки для экспортеров.

"Мы будем развивать любые способы, которые позволят максимально широко нарастить инструментарий внешнеторговых расчетов", — добавил замминистра.