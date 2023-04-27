Минфин призвал использовать все некриминальные способы внешних расчетов
Замглавы Минфина Моисеев: нужно использовать все некриминальные способы внешних расчетов
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российские компании в сложившейся ситуации должны использовать все возможные некриминальные способы внешнеторговых расчетов, Минфин будет способствовать максимальному расширению инструментария для этого, заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев.
"Сейчас все возможные некриминальные способы расчетов должны использоваться. Вы знаете, государство даже пошло на то, чтобы разрешить оплачивать экспорт в наличной валюте. Раньше это было немыслимо", — сказал он, выступая на конференции "Банки. Трансформация. Экономика. 2.0".
По словам Моисеева, государство понимает, что экспортеры и импортеры сталкиваются с "колоссальным количеством трудностей" в части платежей, поэтому максимально снимает барьеры. Так, например, была отменена репатриация валютной выручки для экспортеров.
"Мы будем развивать любые способы, которые позволят максимально широко нарастить инструментарий внешнеторговых расчетов", — добавил замминистра.
https://1prime.ru/finance/20230427/840486094.html
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