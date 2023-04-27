МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Создаваемая в России программа долгосрочных сбережений граждан позволит им получить в будущем дополнительный доход и накопить так называемую "финансовую подушку", заявил в ходе совещания с правительством премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Санкции не прекратятся в одночасье, заявил Мишустин

"Она даст людям возможность получить дополнительный доход в будущем и создать для себя так называемую "финансовую подушку безопасности… Важно, что накопления будут защищены", — сказал он.

Мишустин пояснил, что данная программа позволит заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, перевести в него для дальнейшего инвестирования ранее сформированные пенсионные накопления либо перечислить отдельные взносы, и государство станет софинансировать эти средства в течение первых трех лет.

"Прошу вас взять под личный контроль прохождение законопроекта, оказать содействие парламентариям, но что здесь самое важное — это то, что новый финансовый инструмент должен позволить гражданам накопить дополнительные средства к пенсии, а также на случай особых жизненных ситуаций", — заявил премьер, обращаясь к главе Минфина Антону Силуанову.

О подготовке программы долгосрочных сбережений Минфин заявил в декабре прошлого года. Тогда министерство сообщило, что программа предусматривает добровольное участие. Она также предполагает софинансирование уплачиваемых взносов граждан государством, которое может составить до 36 тысяч рублей в год.

Программа также предполагает возможность получения налогового вычета при уплате взносов гражданином в программу до 400 тысяч рублей, а также страхование внесенных средств государством на сумму 2,8 миллиона рублей. Это вдвое превышает уровень страхования банковских вкладов, составляющий 1,4 миллиона рублей.

Банк России ожидает, что программа долгосрочных сбережений для граждан, куда они смогут направить в том числе пенсионные накопления, может заработать с 1 января 2024 года.