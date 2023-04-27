МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Принятие законопроекта о программе долгосрочных сбережений россиян поддержали в ходе заседании правительства в четверг, сообщили РИА Новости в кабмине. Мишустин назвал преимущества программы долгосрочных сбережений для россиян

"Поддержан", — заявил собеседник агентства.

Банк России ожидает, что данная программа для граждан, куда они смогут направить в том числе пенсионные накопления, может заработать с 1 января 2024 года.

О подготовке программы долгосрочных сбережений Минфин заявил в декабре прошлого года. Тогда министерство сообщило, что программа предусматривает добровольное участие. Она также предполагает софинансирование уплачиваемых взносов граждан государством, которое может составить до 36 тысяч рублей в год.

Кроме того, предусматривается возможность получения налогового вычета при уплате взносов гражданином в программу до 400 тысяч рублей, а также страхование внесенных средств государством на сумму 2,8 миллиона рублей. Это вдвое превышает уровень страхования банковских вкладов, составляющий 1,4 миллиона рублей.