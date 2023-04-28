МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии в апреле, согласно предварительной оценке, замедлилась до 7,3% с 7,4% месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. В Германии зафиксировали максимальное с 2008 года снижение реальных зарплат

Соответствующий релиз Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) опубликует в четверг, 28 апреля, в 15.00 мск.

В 10.55 мск федеральное агентство трудоустройства Германии опубликует данные о безработице в стране. Аналитики ожидают, что в апреле показатель не изменился и остался на уровне марта в 5,6%.

В 11.00 мск Destatis опубликует данные по ВВП Германии за первый квартал. Ожидается, что немецкая экономика, согласно предварительной оценке, выросла на 0,8%.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует первую оценку ВВП еврозоны в первом квартале. Ожидается, что экономика 19 стран валютного блока за январь-март выросла на 1,4% после увеличения на 1,8% кварталом ранее. ВВП 20 стран еврозоны в четвертом квартале поднялся на 1,9%.

В 15.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США обнародует данные о доходах и расходах населения в марте. Аналитики прогнозируют, что доходы выросли по сравнению с февралем на 0,2%, а расходы снизились на 0,1%.

В 17.00 мск ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что в апреле показатель вырос до 63,5 пункта с 62 пунктов ранее, как и показала предварительная оценка.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю число агрегатов увеличилось на три — до 591 агрегата.