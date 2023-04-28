МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 21 апреля составил 17,275 триллиона рублей после 17,205 триллиона на 14 апреля, сообщил Банк России. Банковские депозиты в ЦБ снизились на 93,4 миллиарда рублей

Таким образом, денежная база за неделю выросла на 70,6 миллиарда рублей, или на 0,4%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.