Денежная база России в узком определении выросла на 0,4 процента
ЦБ: денежная база России в узком определении с 14 по 21 апреля увеличилась на 0,4 процента
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 21 апреля составил 17,275 триллиона рублей после 17,205 триллиона на 14 апреля, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю выросла на 70,6 миллиарда рублей, или на 0,4%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20230428/840492604.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.