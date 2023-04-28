ПАРИЖ, 28 апр — ПРАЙМ. Национальный институт статистики Франции (Insee) представил предварительные данные годовой инфляции в стране, согласно которым она вновь ускорилась и составила 5,9% по итогам апреля. ВВП Франции ожидаемо вырос в первом квартале

"Годовая инфляция в апреле вновь ускорилась после небольшого замедления до 5,7% в марте", — говорится в предварительном отчете организации, опубликованном в пятницу.

Отмечается, что на это повлиял рост цен на газ, электричество и бензин, который вновь ускорился, до 7% по сравнению с 4,9% месяцем ранее.

Рост цен на продовольственные товары при этом был не таким значительным, как за год по итогам марта (16%), и составил 14,9%.

Согласно исследованию аналитического центра Circana Institute, с повышением цен французы сократили объем покупок в крупных торговых сетях — на 5% в прошлом квартале.

В начале марта министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр объявил о новых мерах защиты французов от продовольственной инфляции, которые будут действовать до июня. Власти потребовали от крупных ритейлеров установить "антиинфляционный квартал", начиная с марта. Власти Франции ранее также объявили о создании так называемой "антиинфляционной продуктовой корзины" — набора из порядка пятидесяти наименований товаров первой необходимости, который крупные супермаркеты обязуются продавать по прежним ценам.