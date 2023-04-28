МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. ИНФЛЯЦИЯ В РФ ЗАКРЕПИТСЯ НА ЦЕЛЕВОМ УРОВНЕ ВБЛИЗИ 4% ТОЛЬКО В 2024 ГОДУ — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20230428/840496524.html
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. ИНФЛЯЦИЯ В РФ ЗАКРЕПИТСЯ НА ЦЕЛЕВОМ УРОВНЕ ВБЛИЗИ 4% ТОЛЬКО В 2024 ГОДУ — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20230428/840496524.html
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