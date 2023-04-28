2023-04-28T15:07:13+03:00

2023-04-28T15:07:13+03:00

2023-04-28T15:07:13+03:00

2023

https://1prime.ru/finance/20230428/840496524.html

Инфляция достигнет четырех процентов только в 2024 году, заявила Набиуллина

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ИНФЛЯЦИЯ В РФ ЗАКРЕПИТСЯ НА ЦЕЛЕВОМ УРОВНЕ ВБЛИЗИ 4% ТОЛЬКО В 2024 ГОДУ — НАБИУЛЛИНА Новость дополняется ПРАЙМ, 28.04.2023

финансы, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60