МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Введение цифрового рубля не будет сопровождаться массовым оттоком средств с банковских счетов граждан и бизнеса, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Ключевая ставка ЦБ РФ: ее суть и влияние на экономику

"Мы не ожидаем, что введение цифрового рубля будет сопровождаться каким-то значимым оттоком средств со счетов в банках. Во-первых, потому что мы не будем начислять проценты на те остатки, которые люди держат на цифровых счетах. Банки обычно на те средства, которые люди и бизнес держат у них на счетах, начисляют проценты. Мы считаем, что цифровой рубль — это прежде всего средство для осуществления расчетов, платежное средство, а не столько средство сбережения", — сказала Набиуллина.

Она также уточнила, что ЦБ планирует установить месячные лимиты на те суммы, которые люди могут переводить со своих безналичных счетов в банках на цифровые кошельки. На данный момент Банк России рассматривает сумму в 300 тысяч рублей для перевода с безналичных кошельков на цифровые.

Эти меры, по словам председателя ЦБ, позволят избежать конкуренции цифрового рубля со средствами на безналичных счетах. При этом ЦБ всегда следит за ликвидностью банков и всегда готов их поддержать, дополнила Набиуллина.

"Мы сейчас проводим пилот. Мы делали тест, сейчас будем выходить в пилот. Но до широкого распространения цифровых рублей должен успешно завершиться пилот. Мы будем его проводить столько, сколько нужно, как минимум до конца этого года, может быть, дольше", — добавила глава ЦБ.