Центробанк не ждет появления финансовых продуктов в рупиях
Набиуллина: ЦБ не ждет появления в фининструментов в индийских рупиях в ближайшее время
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ не ждет появления в России финансовых инструментов в индийских рупиях в ближайшее время, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
"Что касается финансовых инструментов, выраженных в рупиях, которые будут доступны на российском рынке, в ближайшее время вряд ли это случится потому, что у Индии есть валютные ограничения", — сказала Набиуллина.
https://1prime.ru/finance/20230428/840497679.html
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