МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ не ждет появления в России финансовых инструментов в индийских рупиях в ближайшее время, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Центробанк пока не видит тенденции по разморозке российских активов

"Что касается финансовых инструментов, выраженных в рупиях, которые будут доступны на российском рынке, в ближайшее время вряд ли это случится потому, что у Индии есть валютные ограничения", — сказала Набиуллина.