МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков ожидает снижения ключевой ставки Центрального банка РФ в июне. Ключевая ставка ЦБ РФ: ее суть и влияние на экономику

Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной, пятый раз подряд оставив ее на уровне 7,5% годовых.

"Решение Банка России оставить ключевую ставку без изменений на уровне 7,5% годовых является умеренно консервативным и вполне ожидаемым. Тем не менее, есть условия для снижения ключевой ставки в ближайшей перспективе", — заявил Аксаков журналистам.

Регулятор, по его словам, с одной стороны, отмечает сохранение проинфляционных рисков и достаточно высоких инфляционных ожиданий. С другой стороны, годовая инфляция составила 3,5% в марте и менее 3% в апреле, а прогноз по инфляции в 2023 году снижен Банком России до 4,5-6,5% с 5-7%. "Этот тренд позволяет рассчитывать на снижение ставки уже на следующем заседании совета директоров Банка России в июне", — пояснил депутат.

Дальнейшее снижение ставки — ключевой фактор расширения доступности кредитов для бизнеса, которое будет способствовать активизации кредитного процесса и поддержке роста экономики, считает он. Другим важным фактором должны стать регуляторные послабления в рамках программы кредитования технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, полагает Аксаков.