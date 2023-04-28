МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Банк России пока не видит тенденции по разморозке российских активов, в том числе и частных инвесторов, зарубежными депозитариями, сказала на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина выступила против оживления спроса "вертолетными деньгами"

"Что касается замороженных активов, нам известны пока единичные случаи выдачи разрешений, так и отказов", — отметила она.

"Мы пока не видим тенденции по разморозке, но тем не менее, НРД и соответствующие профессиональные участники продолжают работать, чтобы защитить права наших розничных инвесторов", — добавила глава ЦБ РФ.

Ранее в апреле в казначействе Бельгии сообщили, что власти страны, где зарегистрирован депозитарий Euroclear, получили более тысячи запросов из России на разблокировку замороженных средств российских вкладчиков, из них на данный момент было рассмотрено только 300. При этом не сообщается, по каким заявкам уже приняты решения, и есть ли позитивные результаты рассмотрения.

Евросоюз в начале июня прошлого года внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в списки в рамках шестого санкционного пакета, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской спецоперацией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.