СМИ: для российских туристов создадут новую платежную систему в Турции
Sabah: Анкара и Москва договорились о новой платежной системе для туристов из России
Читать 1prime.ru в
АНКАРА, 28 апр — ПРАЙМ. Анкара и Москва достигли договоренности о новой платежной системе для российских туристов, сообщила в пятницу газета Sabah со ссылкой на источники.
ЦБ РФ выстраивает с зарубежными странами, в том числе с Турцией, альтернативную картам "Мир" систему оплаты покупок россиян, сообщила ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Достигнута договоренность о новой системе оплаты для российских туристов. Российские туристы смогут использовать деньги на своих счетах с помощью дебетовой карты", — сообщило издание, не уточнив деталей.
Ранее турецкие банки отказались от услуг с платежной системой "Мир".
https://1prime.ru/finance/20230428/840499760.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.