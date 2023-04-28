АНКАРА, 28 апр — ПРАЙМ. Анкара и Москва достигли договоренности о новой платежной системе для российских туристов, сообщила в пятницу газета Sabah со ссылкой на источники. Аэропорт "Внуково" перешел на российскую систему регистрации пассажиров

ЦБ РФ выстраивает с зарубежными странами, в том числе с Турцией, альтернативную картам "Мир" систему оплаты покупок россиян, сообщила ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Достигнута договоренность о новой системе оплаты для российских туристов. Российские туристы смогут использовать деньги на своих счетах с помощью дебетовой карты", — сообщило издание, не уточнив деталей.

Ранее турецкие банки отказались от услуг с платежной системой "Мир".