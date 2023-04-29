ПАРИЖ, 29 апр — ПРАЙМ. Манифестации в Париже против пенсионной реформы нанесли городской инфраструктуре ущерб в 1,6 миллиона евро, передает издание Parisien. Макрона массово освистали в ходе визита на восток Франции

"Ущерб от беспорядков в ходе 12 манифестаций против реформы пенсий стоил бюджету города 1,6 миллиона евро", — сказано в материалах.

По словам вице-мэра французской столицы Эммануэля Грегуара, в сумму не включили стоимость ремонта разрушений в офисах частных предприятий.

Издание отмечает, что власти Парижа потратили 536 тысяч евро на уборку улиц, 106 тысяч евро на ремонт клумб. заграждений, автобусных остановок и витрин банков, а также 836 тысяч евро на ремонт рекламных щитов и киосков прессы.

Как указывают в мэрии города, протесты приобрели агрессивный характер после проведения премьер-министром Франции Элизабет Борн пенсионной реформы без голосования в парламенте.