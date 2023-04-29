МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект о формировании новой сберегательной программы для граждан, следует из публикации на портале кабмина. Юрист объяснил, как и почему в России усилят сохранность денег умерших

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сказано в сообщении.

Министерство финансов России объявило о начале работ по формированию программы в декабре 2022 года, отметив возможность добровольного участия россиян. Программа предполагает софинансирование уплачиваемых взносов государством в размере до 36 тысяч рублей в год, получение налогового вычета до 400 тысяч рублей, а также страхование средств на сумму 2,8 миллиона рублей.