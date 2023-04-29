МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Украине в следующем году может понадобиться дополнительная помощь от Евросоюза в размере 18 миллиардов евро, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу украинского Минфина Сергея Марченко. Украинская беженка пожаловалась, что Румыния сократила содержание

Министр в рамках неформальной встречи с главами европейских Минфинов и центробанков в Швеции отметил, что финансовая поддержка Украины "может быть не меньше существующей суммы в размере 18 миллиардов евро".

По словам Марченко, потребности Киева будут "огромными".

Как уточнил Bloomberg, речь шла о возможной помощи ЕС в 2024 году.