Украине может понадобиться больше помощи от Евросоюза, заявил Минфин страны
Минфин Украины: стране может потребоваться еще 18 миллиардов евро финпомощи от Евросоюза
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Украине в следующем году может понадобиться дополнительная помощь от Евросоюза в размере 18 миллиардов евро, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу украинского Минфина Сергея Марченко.
Министр в рамках неформальной встречи с главами европейских Минфинов и центробанков в Швеции отметил, что финансовая поддержка Украины "может быть не меньше существующей суммы в размере 18 миллиардов евро".
По словам Марченко, потребности Киева будут "огромными".
Как уточнил Bloomberg, речь шла о возможной помощи ЕС в 2024 году.
https://1prime.ru/finance/20230429/840504447.html
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