МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Расходы сводного бюджета Украины в первом квартале увеличились в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, расходы на оборону увеличены более чем в пять раз, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. Минфин прогнозирует ненефтегазовые доходы бюджета в 2023 году выше плана

"Вышли данные по сводному бюджету за первый квартал 2023 года. Доходы сводного бюджета — 627,6 миллиарда гривен (почти 17 миллиардов долларов), в том числе гранты – 133,9 миллиарда гривен (3,6 миллиарда долларов – ред.). Против аналогичного периода прошлого года доходы сводного бюджета увеличились на 50%… Расходы сводного бюджета — 809,5 миллиарда гривен (21,9 миллиарда долларов – ред.) против аналогичного периода прошлого года выросли в 1,8 раза", — написал Гетманцев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что больше всего – в 5,3 раза увеличились расходы на оборону, на общественный порядок и безопасность – в 1,8 раза.

"Расходы на социальную защиту увеличились на 17%. Больше всего уменьшились расходы на обслуживание государственного долга — на 27%", — добавил Гетманцев.

Ранее глава нацбанка Андрей Пышный заявил, что помощь международных партнеров и МВФ в этом году может превысить 38 миллиардов долларов и перекрыть дефицит госбюджета страны.

Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,4 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 35 миллиардов долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 70,2 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.