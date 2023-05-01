МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Бюджет Украины в апреле получил международную поддержку на сумму свыше 5,5 миллиарда долларов, заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. Минфин допустил небольшое отклонение дефицита бюджета в 2023 году

"Начнем с международной помощи бюджету в апреле. Ее пришло на 5,55 миллиарда долларов", — отметил он в телеграм.

По словам депутата, Украина с начала года получила 16,5 миллиарда долларов поддержки.

Железняк ранее заявлял, что партнеры на международной арене с февраля прошлого года пополнили бюджет страны на более чем 45 миллиардов долларов.

По словам главы украинского Минфина Сергея Марченко, дефицит бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств обеспечивают иностранные займы и гранты.

Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,4 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 35 миллиардов долларов), расходы — 2,57 триллиона гривен (около 70,2 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в три миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.