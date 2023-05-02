ТАШКЕНТ, 2 мая — ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон "О государственном долге", ограничивающий данный показатель на уровне 60% от ВВП, текст документа обнародован во вторник. Уже в июне США не смогут обслуживать госдолг, сообщила глава Минфина Йеллен

Документ был принят законодательной (нижней) палатой парламента страны в марте 2022 года, одобрен сенатом спустя пяти месяцев и вступит в силу 2 августа этого года.

"Размер государственного долга не должен превышать шестидесяти процентов по отношению к годовому прогнозному показателю валового внутреннего продукта", — говорится в тексте закона, опубликованного на сайте базы национального законодательства Lex.uz. Ранее данный показатель не регулировался отдельным законом.

В соответствии с законом, при достижении госдолга в размере 50% к ВВП правительство должно внести в парламент предложение о мерах по стабилизации ситуации.

Министерство финансов страны определяется уполномоченным органом по управлению госдолгом. Закон также содержит нормы, касающиеся порядка выдачи государственной гарантии, обстоятельств, при которых такие гарантии не предоставляется, обязанностей заемщиков-резидентов, прекращения действия государственной гарантии.

По данным официальной статистики, на 1 января 2023 года госдолг Узбекистана достиг своей самого высокого показателя и составлял 29,2 миллиарда долларов (+11% по сравнению с годом ранее), или 36,4% от ВВП.