МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Правительство России и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) примет меры для привлечения частных инвестиций для строительства отдельных объектов международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", следует из поручения президента Владимира Путина. Госдума приняла закон о разрешениях на проезд тяжелого транспорта

"Правительству РФ совместно с Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей": а) принять меры по привлечению средств частных инвесторов для реализации проектов по строительству отдельных объектов международного транспортного коридора "Север-Юг", — сказано в документе.

Отмечается, что доклад по поручению должен быть предоставлен до 1 июня текущего года. Ответственным за исполнение назначается премьер России Михаил Мишустин и президент РСПП Александр Шохин.

Текст поручения размещен на портале Кремля.

МТК "Север-Юг " — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Коридор является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал.

Путин в марте 2023 года в ходе пленарного заседания съезда и встречи с членами бюро РСПП призвал отечественных инвесторов вкладывать деньги в проект.