Правительство примет меры по привлечению средств в МТК "Север — Юг"
Путин поручил правительству принять меры по привлечению частных средств в МТК "Север — Юг"
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Правительство России и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) примет меры для привлечения частных инвестиций для строительства отдельных объектов международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", следует из поручения президента Владимира Путина.
"Правительству РФ совместно с Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей": а) принять меры по привлечению средств частных инвесторов для реализации проектов по строительству отдельных объектов международного транспортного коридора "Север-Юг", — сказано в документе.
Отмечается, что доклад по поручению должен быть предоставлен до 1 июня текущего года. Ответственным за исполнение назначается премьер России Михаил Мишустин и президент РСПП Александр Шохин.
Текст поручения размещен на портале Кремля.
МТК "Север-Юг " — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Коридор является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал.
Путин в марте 2023 года в ходе пленарного заседания съезда и встречи с членами бюро РСПП призвал отечественных инвесторов вкладывать деньги в проект.
https://1prime.ru/finance/20230502/840515798.html
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