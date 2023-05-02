МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Кабмин РФ продлит программу госгарантий отечественным предприятиям, в бюджете на текущий год на это предусмотрено более 300 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. В Белоруссии утвердили соглашение с Россией о единой промышленной политике

На совещании с вице-премьерами он подчеркнул, что правительство будет и дальше всесторонне помогать отечественным предприятиям, в первую очередь, в реализации проектов устойчивого развития.

"Продлим порядок предоставления государственных гарантий, в бюджете на текущий год объем средств на такие цели увеличен на треть — до более 300 миллиардов рублей", — сказал Мишустин.

Глава правительства отметил, что предприятия смогут обеспечить до 100% обязательств по кредитам и выпускам облигаций.

"Мы рассчитываем, что это повысит привлекательность капиталовложений в самых разных отраслях. Это также позволит бизнесу решить ряд неотложных задач, в том числе, провести экологическую модернизацию алюминиевых заводов в Братске, в Иркутске, в Красноярске, в Новокузнецке, и поможет улучшить условия для проживающих рядом с этими производствами людей", — сказал премьер.