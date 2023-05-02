МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Правительство выделит два миллиарда рублей на возмещение расходов ж/д перевозчикам, которые занимаются доставкой продукции агропромышленного комплекса по льготным тарифам, сообщил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Брянские власти рассказали, когда восстановят железнодорожное сообщение

"Правительство ведет активную работу по поддержке агропромышленного комплекса. Чтобы обеспечить доставку по железной дороге сельскохозяйственного сырья и продовольствия, выделим два миллиарда рублей. Средства направим на возмещение расходов перевозчикам, которые устанавливают льготный тариф для такой продукции", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

По его словам, это решение позволит перевезти без перебоев не менее миллиона тонн грузов, в том числе зерновые, масленичные, рыбу, минеральные удобрения.

"Это также поможет сельхозпроизводителям пищевой промышленности получить все, что нужно для своей деятельности, а у людей в каждом субъекте сохранится достаточно широкий выбор качественных продуктов", — добавил Мишустин.