МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Нацагентство по розыску и управлению активами (АРМА) получило в управление примерно три миллиона долларов компании, которая якобы принадлежит российскому предпринимателю Михаилу Воеводину, заявило Госбюро расследований (ГБР) Украины. Российские суды арестовали 644 миллиарда рублей за год

"Суд наложил арест и передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активов, полученных от коррупционных и других преступлений, около трех миллионов долларов США предприятия, принадлежащего подсанкционному гражданину РФ Михаилу Воеводину", — сказано в релизе.

Отмечается, что средства хранились в банке, якобы подконтрольном президенту российского футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру. Бюро, добавили там, также проверит информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций в сумме более 43,3 миллиона долларов этой кредитной организацией.

По утверждению бюро, после получения рефинансирования банк проводил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, "аффилированными с российскими бизнесменами". "Полученная сумма составляет более 50 процентов активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала", — добавили в ГБР.

В ведомстве напомнили, что в октябре 2022 года введено в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях сроком на десять лет против Гинера и Воеводина.