МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Банк России принял решение о государственной регистрации вновь созданной небанковской кредитной организации (НКО) "Истина" и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, говорится в сообщении. Минприроды выдаст лицензии на семь месторождений лития

"Банк России принял решение о государственной регистрации НКО "Истина" (АО) (город Москва) и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций", — говорится в сообщении.

Лицензия будет выдана Банком России после оплаты уставного капитала НКО "Истина", добавил ЦБ.

Основным направлением деятельности данной НКО будет обслуживание корпоративных клиентов. Запись о ее регистрации УФНС России по Москве внесло 27 апреля.

В настоящее время на основании лицензии, выданной Банком России, действуют 35 небанковских кредитных организаций, в том числе 25 расчетных.