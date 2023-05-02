ЦБ выдаст лицензию вновь созданной небанковской кредитной организации
Банк России решил выдать лицензию вновь созданной небанковской кредитной организации
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Банк России принял решение о государственной регистрации вновь созданной небанковской кредитной организации (НКО) "Истина" и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, говорится в сообщении.
"Банк России принял решение о государственной регистрации НКО "Истина" (АО) (город Москва) и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций", — говорится в сообщении.
Лицензия будет выдана Банком России после оплаты уставного капитала НКО "Истина", добавил ЦБ.
Основным направлением деятельности данной НКО будет обслуживание корпоративных клиентов. Запись о ее регистрации УФНС России по Москве внесло 27 апреля.
В настоящее время на основании лицензии, выданной Банком России, действуют 35 небанковских кредитных организаций, в том числе 25 расчетных.
https://1prime.ru/finance/20230502/840517789.html
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