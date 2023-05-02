МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. История с увеличением потолка госдолга США в последние годы стала своеобразным шоу, на котором политические элиты делят зоны влияния, но финал всегда один — потолок увеличивается, так будет и в этот раз, считают опрошенные РИА Новости эксперты. В Японии рассказали, какие "мрачные тени" нависли над США

Минфин еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок безо всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем глава минфина Джанет Йеллен накануне предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.

"История с пролонгацией максимального размера госдолга США в последние годы стала своеобразным шоу, на котором политические элиты делят зоны влияния и пытаются согласовать те инициативы, которые не проходят через обычную процедуру в конгрессе. Одновременно с этим растет нервозность на рынках, которая усиливает волатильность. Воспринимать это как реальную угрозу вряд ли стоит, поскольку технический дефолт по обязательствам Казначейства США перекроет по степени негатива любые плохие новости по банковскому сектору", — говорит начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова уверена, что США не перестанут обслуживать свой государственный долг и к 1 июня республиканская оппозиция и демократы договорятся — ведь вопросы государственной безопасности и престижа доллара для властей США всегда находились на первом плане.

"Страсти вокруг потолка госдолга и страшилки дефолта США появляются каждый год. Но в последний момент Сенат спешит на помощь и потолок увеличивается. Есть ненулевой шанс, что и сейчас мыльная опера завершится тем же", — заключает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.