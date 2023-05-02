МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Минфин России 3 мая на безлимитных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух серий, говорится в сообщении министерства. Минфин провел первый аукцион по размещению ОФЗ на Санкт-Петербургской бирже

Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года и ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29024 с погашением в апреле 2035 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Объем остатков, доступных для размещения в выпусках, составляет 34,8 миллиарда и 750 миллиардов рублей соответственно. ОФЗ серии 29024 являются новым выпуском и будут предложены на аукционе Минфином впервые.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).

Минфин России планирует использовать всю линейку доступных инструментов для выполнения программы государственных заимствований в 2023 году, в том числе ОФЗ с переменным купоном, говорил на прошлой неделе министр финансов России Антон Силуанов.

Минфин России в первом квартале разместил ОФЗ на 738,4 миллиарда рублей по номиналу, выполнив на 92,3% квартальный план. По итогам четырех состоявшихся в апреле аукционных дней Минфин разместил гособлигации на 227 миллиардов рублей, обеспечив на 26,7% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ (850 миллиардов рублей). Министерство в этом году предлагало инвесторам пока только выпуски ОФЗ с постоянным купонным доходом и с индексируемым номиналом.