МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России возьмет на контроль механизм выделения средств пострадавшим от пожаров Свердловской и Курганской областях, следует из поручения президента Владимира Путина. Пожар на нефтебазе в Севастополе ликвидирован

Глава государства во вторник провел совещание с правительством.

"Посчитать нужно деньги еще раз. И для этого МЧС и местные власти должны провести дополнительный анализ… Прошу не затягивать сделать это быстро… Михаил Владимирович, я прошу вас дать соответствующее поручение нашим министерствам и ведомствам, которые за это отвечают. Деньги, конечно, не маленькие, но нужно это сделать — сделать быстро и качественно, мы это делать умеем. Надеюсь и в этом случае будет отработано как было в других местах при подобных ситуациях", — отметил российский лидер.

Мишустин обещал держать вопрос на контроле.

Глава государства указал, что до начала отопительного сезона необходимо восстановить все дома погорельцев в регионах.

Путин также призвал чиновников работать без излишней бюрократии при предоставлении помощи погорельцам, включая восстановление документов, регистрации жилья, решение спорных вопросов.

Помимо этого, президент попросил вице-премьера Татьяну Голикову проработать вопрос отдыха детей из пострадавших от пожаров регионов.