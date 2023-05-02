Путин просил Мишустина проконтролировать выделение денег пострадавшим от пожаров регионам
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России возьмет на контроль механизм выделения средств пострадавшим от пожаров Свердловской и Курганской областях, следует из поручения президента Владимира Путина.
Глава государства во вторник провел совещание с правительством.
"Посчитать нужно деньги еще раз. И для этого МЧС и местные власти должны провести дополнительный анализ… Прошу не затягивать сделать это быстро… Михаил Владимирович, я прошу вас дать соответствующее поручение нашим министерствам и ведомствам, которые за это отвечают. Деньги, конечно, не маленькие, но нужно это сделать — сделать быстро и качественно, мы это делать умеем. Надеюсь и в этом случае будет отработано как было в других местах при подобных ситуациях", — отметил российский лидер.
Мишустин обещал держать вопрос на контроле.
Глава государства указал, что до начала отопительного сезона необходимо восстановить все дома погорельцев в регионах.
Путин также призвал чиновников работать без излишней бюрократии при предоставлении помощи погорельцам, включая восстановление документов, регистрации жилья, решение спорных вопросов.
Помимо этого, президент попросил вице-премьера Татьяну Голикову проработать вопрос отдыха детей из пострадавших от пожаров регионов.
https://1prime.ru/finance/20230502/840520069.html