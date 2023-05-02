МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. На реализацию проектов, направленных на повышение технического суверенитета страны, компании смогут получить льготные кредиты.

Бизнес, который начнет или расширит выпуск такой продукции, в том числе с разработкой и внедрением технологий, сможет получить кредит в том числе под поручительства ВЭБ.РФ, в коммерческих банках. Важно, что для заемщика стоимость кредита будет вполне доступной, разницу с рыночной стоимостью денег компенсирует государство.

Сейчас ВЭБ.РФ прорабатывает около тридцати проектов на сумму порядка 700 млрд рублей в машиностроении, металлургии и фармацевтической промышленности. Он займется не только финансированием таких проектов, но окажет и гарантийную поддержку.

"Использование гарантийных механизмов ВЭБ.РФ будет способствовать успешному запуску и продвижению кластерной инвестиционной платформы", — прокомментировал зампред ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.

Механизм комплексных инвестиционных проектов (КИП) уже распространился на 300 позиций приоритетной продукции — сырья, материалов, комплектующих и конечных изделий.

Один из крупнейших участников программы — Сбер. Как отметил зампред Анатолий Попов, "предоставление льготных кредитов на перспективные инвестпроекты необходимо для экономического роста страны".

Ставка по кредитам для обеспечивающих задачи техсуверинитета предприятий составит треть от ключевой ставки Банка России плюс 3 процентных пункта. Сейчас итоговая ставка по такому кредиту для заемщика составит 5,25 процентов, что существенно ниже реальной стоимости банковского кредита. Разницу компенсирует государство. Однако период льготного кредитования ограничивается инвестфазой проекта, увеличенной на два года.

«Активное участие ВЭБа в инструментарии КИП позволяет эффективно распределить риски в проекте между рыночными игроками и государством — как в результате комплексной оценки перспектив проекта, так и предоставления гарантий по кредитам коммерческих банков», — говорит финансовый аналитик, преподаватель НИУ ВШЭ Никита Акиньшин.

Как ранее заявлял министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, на компенсацию недополученных доходов банкам и ВЭБ.РФ по льготным кредитам в этом году государство выделит 5 миллиардов рублей. "Уже отобрано три инвестиционных проекта в области металлургии и двигателестроения в общем объёме 170 миллиардов рублей", — сказал Мантуров и добавил, что в активной стадии рассмотрения находятся еще 58 проектов.

Благодаря таксономии проектов техсуверенитета (разрабатывают Минэкономразвития России и ВЭБ) к 2030 году вырастет объем банковского финансирования обрабатывающей промышленности.