МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США повысит свою учетную ставку до 5-5,25% с 4,75-5% годовых по итогам двухдневного майского заседания, прогнозируют аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Аналитики назвали историю с потолком госдолга США политическим шоу

Решение комитета по открытым рынкам ФРС будет опубликовано в среду, 3 мая, в 21.00 мск.

В 12.00 мск ожидается публикация статистики Евростата по безработице в еврозоне в марте. Аналитики полагают, что показатель остался на уровне февраля в 6,6%.

В 15.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США за апрель. Ожидается, что показатель вырос на 148 тысяч после роста марта на 145 тысяч.

В 17.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в сфере услуг США. Аналитики считают, что показатель в апреле увеличился до 51,8% с 51,2% в марте.

В 17.30 мск управление энергетический информации минэнерго США опубликует данные по коммерческим запасам нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 28 апреля. Аналитики прогнозируют уменьшение запасов на 1,1 миллиона баррелей, до 459,8 миллиона.