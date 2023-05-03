МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Спрос на ипотеку в апреле достиг рекордных цифр с начала 2023 года — Сбербанк выдал 104,3 тысячи ипотек на 336,7 миллиарда рублей в апреле, прирост составил 1% по отношению к марту, что является рекордом с начала года, сообщает пресс-служба банка. Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза

"В апреле 2023 года Сбер выдал 104,3 тысяч ипотек на 336,7 миллиарда рублей — по данным Домклик, это рекорд с начала года. Аналитики Домклик отмечают, что в денежном выражении прирост по сравнению с предыдущим месяцем составил около 1%", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в марте, к примеру, Сбербанк выдал 103,6 тысячи жилищных кредитов на 334 миллиарда рублей.

Клиенты банка по-прежнему отдают предпочтение льготной ипотеке. Так, в апреле они получили 37,4 тысячи кредитов на сумму в 154 миллиарда рублей по программам "Семейная ипотека" (72,4 миллиарда рублей), "Господдержка" (63,5 миллиарда рублей), "Дальневосточная ипотека" (10 миллиардов рублей) и "Ипотека для IT" (8,2 миллиарда рублей).

Банк сообщает, что городами-лидерами по максимальному объему выдач льготных программам являются Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская и Свердловская области. По данным Домклик, Сбербанк выдал 339 тысяч ипотек на 1,1 триллиона рублей за первые четыре месяца этого года.