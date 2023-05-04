МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Банк России в четверг, 4 мая, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля к 100-летию основания Республики Бурятия, сообщается на сайте регулятора. ЦБ зафиксировал снижение числа фальшивых рублей

"Банк России 4 мая 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "100-летие образования Республики Бурятия" серии "Исторические события", — говорится в сообщении.

Диаметр монеты — 39 миллиметра, тираж — 3 тысячи штук. Монета имеет массу драгоценного металла 31,1 грамма (одну тройскую унцию), проба сплава — 925. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты по окружности расположены надписи: в верхней части —"Российская Федерация", в нижней — "Банк России", "3 рубля", "2023". Слева и справа расположено обозначение серебра по Периодической системе элементов Дмитрия Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения герба республики, конного всадника в бурятском национальном костюме, здания Государственного русского драматического театра имени Н.А. Бестужева и верхушек лиственниц, а также изображения здания Бурятского государственного театра оперы и балета, Иволгинского дацана, силуэта парящего орла, берегов озера Байкал, травы и камней. По окружности имеется надпись: "Республика Бурятия", внизу в две строки — рельефная надпись: "100 лет", обрамленная элементами орнамента.

Выпускаемые монеты — законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, также напоминает ЦБ.