МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Международные резервы Украины выросли до 35,9 миллиарда долларов в течение апреля, или на 13% за месяц, сообщили в четверг в Национальном банке Украины (центробанке). Словакия смягчила запрет на импорт сельхозтоваров с Украины, сообщили СМИ

"По состоянию на 1 мая 2023 года международные резервы, по предварительным данным, составили 35,9 миллиардов долларов США", — говорится в сообщении в телеграм-канале регулятора.

Месяцем ранее, по данным ЦБ, международные резервы Украины достигли рекордных показателей за 11 лет и составили 31,9 миллиарда долларов.

По данным регулятора, на протяжении апреля резервы выросли на 13% благодаря поступлениям от международных партнеров, дальнейшему снижению объемов чистой продажи валюты центробанком и умеренным долговым выплатам страны в иностранной валюте.