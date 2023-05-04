Международные резервы Украины выросли за месяц на 13 процентов
Нацбанк Украины: международные резервы страны выросли за месяц до 35,9 миллиарда долларов
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Международные резервы Украины выросли до 35,9 миллиарда долларов в течение апреля, или на 13% за месяц, сообщили в четверг в Национальном банке Украины (центробанке).
"По состоянию на 1 мая 2023 года международные резервы, по предварительным данным, составили 35,9 миллиардов долларов США", — говорится в сообщении в телеграм-канале регулятора.
Месяцем ранее, по данным ЦБ, международные резервы Украины достигли рекордных показателей за 11 лет и составили 31,9 миллиарда долларов.
По данным регулятора, на протяжении апреля резервы выросли на 13% благодаря поступлениям от международных партнеров, дальнейшему снижению объемов чистой продажи валюты центробанком и умеренным долговым выплатам страны в иностранной валюте.
https://1prime.ru/finance/20230504/840531936.html
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