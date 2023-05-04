В ЦБ ожидают годовую инфляцию в России в апреле на уровне 2,5 процента
Представитель ЦБ Тремасов: годовая инфляция в России на конец апреля составит 2,5 процента
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СОЧИ, 4 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России на конец апреля, скорее всего, будет на уровне 2,5%, а в мае может ускориться, рассказал РИА Новости директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.
"По состоянию на 24 апреля годовая инфляция оценивалась 2,5%, и вряд ли она сильно изменится до конца месяца. Скорее всего, годовой показатель инфляции на конец апреля будет в районе 2,5%. Скорее всего, в мае этого года годовой показатель увеличится", — сказал Тремасов корреспонденту агентства на полях Форума кубанской журналистики, который проходит в Сочи.
Росстат опубликует оценку инфляции по итогам апреля 12 мая.
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию по итогам 2023 года в 5,3%.
https://1prime.ru/finance/20230504/840532219.html
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