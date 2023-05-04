СОЧИ, 4 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России на конец апреля, скорее всего, будет на уровне 2,5%, а в мае может ускориться, рассказал РИА Новости директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. Инфляция снизится до четырех процентов лишь в 2024 году, заявила Набиуллина

"По состоянию на 24 апреля годовая инфляция оценивалась 2,5%, и вряд ли она сильно изменится до конца месяца. Скорее всего, годовой показатель инфляции на конец апреля будет в районе 2,5%. Скорее всего, в мае этого года годовой показатель увеличится", — сказал Тремасов корреспонденту агентства на полях Форума кубанской журналистики, который проходит в Сочи.

Росстат опубликует оценку инфляции по итогам апреля 12 мая.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию по итогам 2023 года в 5,3%.