МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Сумма недополученных нефтегазовых доходов бюджета РФ в мае текущего года составит 8,1 миллиарда рублей, таким образом объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 10 мая по 6 июня составит 40,4 миллиарда рублей, по 2 миллиарда рублей в день, говорится в материалах на сайте Минфина России. СМИ: Россия в мае может возобновить покупку валюты в резервы

"Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 40,4 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 10 мая 2023 года по 6 июня 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 2,0 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.

Объем продажи валюты в период с 7 апреля по 5 мая составлял 74,6 миллиарда рублей, по 3,7 миллиарда рублей в день.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в мае 2023 года в размере —8,1 миллиарда рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля 2023 года составило —32,4 миллиарда рублей", — говорится в сообщении. В апреле 2023 года объем недополученных доходов прогнозировался на уровне 113,6 миллиарда рублей.

Ранее опрошенные РИА Новости эксперты ожидали, что Минфин РФ после четырех месяцев продажи юаней из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила может в мае прекратить их и перейти к покупке валюты. При этом они предполагали, что, если и начнутся, то будут носить символический характер – общей суммой в несколько миллиардов рублей за месяц. О возможности пополнения ФНБ юанями ранее говорил и министр финансов Антон Силуанов, однако он отмечал, что это будет зависеть от конъюнктуры на рынке.

Банк России возобновил c 13 января операции по покупке (продаже) иностранной валюты (по поручению Минфина) на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. За истекшие четыре периода (каждый примерно в месяц длительностью) регулятор продавал валюту: сначала на 54,5 миллиарда рублей, затем – на 160,2 миллиарда, после чего снизил показатель до 119,8 миллиарда и наконец – до 74,6 миллиарда рублей.