МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Индия и Россия приостановили переговоры о торговле в рупиях, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух индийских правительственных чиновников и "источника, непосредственно знакомого с вопросом". В США раскрыли китайский гамбит для уничтожения доллара

"Индия и Россия приостановили усилия для урегулирования вопроса двусторонней торговли в рупиях, после того как месяцы переговоров не смогли убедить Москву хранить рупии в своей казне", — указало агентство со ссылкой на источники, отметившие, что Россия хочет, чтобы ей платили в юанях или других валютах.

"Мы не хотим больше настаивать на расчетах в рупиях, этот механизм просто не работает. Индия сделала все возможное, чтобы попытаться заставить его работать, но это не помогло", — заявил один из источников.

Еще один чиновник сказал, что Индия и Россия начали искать альтернативы после того, как механизм расчетов в рупиях не сработал, но не сообщил подробностей.

Источники также подчеркнули, что торговля с Россией продолжается, несмотря на международные санкции и проблемы с платежами. "Сейчас мы проводим некоторые платежи в дирхамах и некоторых других валютах, но большинство — по-прежнему в долларах. Расчеты происходят разными способами, также используются третьи страны", — пояснил один из правительственных чиновников.