ПАНАДЖИ (Индия), 5 мая — ПРАЙМ. Россия проводит с Индией обсуждение вопроса о том, как перевести рупии, принадлежащие России, в другую валюту, заявил журналистам в ходе пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров. СМИ: импорт российской нефти в Индию впервые превысил поставки из Ирака

"Что касается рупий — это проблема, так как мы накопили миллиарды рупий на счетах индийских банков и нам нужно использовать их, эти рупии должны быть переведены (конвертированы) в другие валюты, сейчас это обсуждается", — сказал он в ответ на просьбу индийского журналиста прокомментировать сообщения о том, что переговоры о переходе на взаиморасчёты в национальных валютах между Россией и Индией приостановлены.

Ранее издание New Indian Express со ссылкой на правительственных чиновников сообщило, что Индия и Россия не приостанавливали переговоры о торговых расчетах в индийской рупии, есть вопросы и их обсуждение продолжается.

Накануне агентство Рейтер со ссылкой на двух индийских правительственных чиновников и источник, непосредственно знакомый с вопросом, сообщило, что Индия и Россия приостановили переговоры о двусторонней торговле в рупиях.

Правительство Индии в ноябре прошлого года разрешило использование национальной валюты в международных торговых расчетах для продвижения экспорта в рамках внешнеторговой политики. Как отметило министерство торговли, данные поправки были приняты для упрощения и облегчения международных торговых операций в индийских рупиях, учитывая рост интереса к интернационализации индийской нацвалюты.

Центробанк Индии в середине июля выпустил циркуляр по торговым расчетам между Индией и другими странами в рупиях. Так, индийские импортеры должны производить оплату в индийских рупиях, которая будет зачисляться на специальный коррсчет банка-корреспондента страны-партнера по счетам-фактурам на поставку товаров или услуг от иностранного поставщика. А индийским экспортерам выручка будет выплачиваться в индийских рупиях из остатков на специальном корреспондентском счете банка-корреспондента страны-партнера.