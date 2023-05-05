НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая — ПРАЙМ. Индия и Россия не приостанавливали переговоры о торговле в индийской рупии, имеется ряд вопросов, но и их обсуждение продолжается, сообщило издание New Indian Express со ссылкой на правительственных чиновников. В США раскрыли китайский гамбит для уничтожения доллара

"Правительственные чиновники опровергли сообщения о том, что Индия и Россия приостановили переговоры о торговых расчетах в индийской рупии. Официальные лица признали, что есть вопросы о том, как Россия могла бы использовать излишки рупий на счетах vostro, но переговоры по сглаживанию этих разногласий продолжаются", — сообщает New Indian Express.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на двух индийских правительственных чиновников и источник, непосредственно знакомый с вопросом, сообщило, что Индия и России приостановили переговоры о двусторонней торговле в рупиях.

Правительство Индии в ноябре прошлого года разрешило использование национальной валюты в международных торговых расчетах для продвижения экспорта в рамках внешнеторговой политики. Как отметило министерство торговли, данные поправки были приняты для упрощения и облегчения международных торговых операций в индийских рупиях, учитывая рост интереса к интернационализации индийской нацвалюты.

Центробанк Индии в середине июля выпустил циркуляр по торговым расчетам между Индией и другими странами в рупиях. Так, индийские импортеры должны производить оплату в индийских рупиях, которая будет зачисляться на специальный коррсчет банка-корреспондента страны-партнера по счетам-фактурам на поставку товаров или услуг от иностранного поставщика. А индийским экспортерам выручка будет выплачиваться в индийских рупиях из остатков на специальном корреспондентском счете банка-корреспондента страны-партнера.