МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Резкие колебания доллара и огромный федеральный долг США привели к тому, что многие страны перестают доверять американской валюте, пишет China Daily. В США раскрыли китайский гамбит для уничтожения доллара

Издание напомнило, что Аргентина заменит расчеты в этой валюте при оплате импорта из Китая на юань.

"Россия, Бразилия, Франция и некоторые страны — члены АСЕАН уже приняли решение использовать юань и свои валюты для расчетов в торговле с Китаем", — отмечается в статье.

США использовали доллар, чтобы контролировать глобальные транзакции, что, безусловно, не нравится другим странам.

Если Китай все же откажется от доллара, что для Соединенных Штатов последствия могут быть критичными: китайский экспорт в развивающиеся и крупные страны уже превысил совокупный экспорт в США, ЕС и Японию. Это, как подчеркивается в статье, указывает на создание нового торгового порядка.