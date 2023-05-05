МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 21 по 28 апреля выросли на 0,3% и составили 598,9 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. В ЦБ ожидают годовую инфляцию в России в апреле на уровне 2,5 процента

"Объем международных резервов по состоянию на 28 апреля составил 598,9 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 1,8 млрд долларов США, или на 0,3%, под воздействием положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

На 21 апреля показатель находился на уровне 597,1 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.