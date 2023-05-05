МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за апрель увеличился на 570 миллиардов рублей — до 12,476 триллиона рублей, а в долларах вырос на 507 миллионов, до 154,958 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина РФ. Международные резервы России с 21 по 28 апреля увеличились на 0,3 процента

"По состоянию на 1 мая 2023 года объем ФНБ составил 12 475 588,3 миллиона рублей или 8,3% ВВП, прогнозируемого на 2023 год… что эквивалентно 154 958,3 миллиона долларов", — говорится в сообщении. При этом объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6,829 триллиона рублей или 84,818 миллиарда долларов (4,6% ВВП, прогнозируемого на 2023 год).

На 1 апреля объем ФНБ составлял 11,906 триллиона рублей, или 7,9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год (эквивалент 154,451 миллиарда долларов). Объем ликвидных активов фонда в начале прошлого месяца составлял эквивалент 6,712 триллиона рублей, или 87,072 миллиарда долларов, что составляло 4,5% прогнозного ВВП на 2023 год.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 мая было размещено 9,234 миллиарда евро, 288,330 миллиарда юаней, 232,8 миллиона рублей, 520,974 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 648,694 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 603,639 миллиарда рублей и 2,082 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций — 328,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 38,434 миллиарда рублей.

Еще 2,709 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 94,512 миллиарда рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота", 50 миллиардов рублей — в обыкновенные акции "Дом.РФ", 467 миллиардов рублей — в привилегированные акции РЖД, 11,852 миллиарда рублей — в облигации авиакомпании "Сибирь", 58,334 миллиарда рублей — в обыкновенные акции ГТЛК и 2,299 миллиарда рублей — в облигации авиакомпании "Уральские авиалинии". Кроме того, еще 60 миллиардов рублей было вложено в облигации VK, а еще 34,946 миллиарда в облигации ООО "НЛК-Финанс".

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 17,397 миллиарда рублей, что эквивалентно 228,9 миллиона долларов. Минфин продаст с 10 мая по 6 июня валюту на 40,4 миллиарда рублей

Минфин также сообщил, что направил в апреле 2023 года 83,153 миллиарда рублей из ФНБ на финансирование дефицита бюджета, реализовав для этого 4,259 миллиарда юаней и 6,408 тонны золота.

"В апреле 2023 года… часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 4 258,7 млн китайских юаней и 6 408,3 кг золота в обезличенной форме была реализована за 83 153,4 млн рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита", – говорится в сообщении.

Кроме того, как следует из материалов, в целях софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в апреле 2023 года часть средств ФНБ на счете в Банке России в евро в сумме 18,2 миллиона евро была реализована за 1,625 миллиарда рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета.

В конце прошлого года Минфин РФ опубликовал новую нормативную структуру активов ФНБ, которая полностью исключает возможность инвестирования в долларах США и устанавливает гибкие доли активов в других активах. Максимальная доля юаня в активах ФНБ теперь составляет 60%, золота — 40%. Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно.