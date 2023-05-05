МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Средний размер вкладов россиян в банках за первый квартал 2023 года вырос на 9,3% по сравнению с данными на 1 января и достиг 301 тысячи рублей, следует из сообщения Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Международные резервы России с 21 по 28 апреля увеличились на 0,3 процента

"За I квартал 2023 года средний размер вкладов физических лиц в банках вырос на 9,3% по сравнению с 1 января 2023 года — до 301 тыс. рублей", — сообщает АСВ.

По данным агентства, общий объем подлежащих страхованию денежных средств банковских вкладчиков по состоянию на 1 апреля составил 48,949 триллиона рублей. Отмечается, что объем вкладов населения в банках в первом квартале оставался стабильным и составил 36,893 триллиона рублей (75,4% общей суммы вкладов, подлежащих страхованию).