МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Покупать доллары и евро для проведения летнего отпуска россияне могут уже сейчас — курсы инвалют выглядят нейтрально и не ожидается их стремительного изменения, поделился мнением с РИА Новости начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Россиянам рассказали, кому положены выплаты к 9 мая

"Основными валютами, которые предпочитают покупать туристы, остаются доллары и евро… По оценке банка "Зенит", в ближайшее время ситуация на валютном рынке не будет стремительно меняться, как в предыдущие месяцы. Поэтому приобретать доллары и евро можно уже в настоящее время, так как текущие уровни курсов выглядят нейтрально", — считает Евстифеев.

Эксперт прогнозирует, что в летние месяцы курс доллара будет находиться в диапазоне 77-82 рубля, евро — 84-90 рубля, а юань — 11,15-11,8 рубля. По состоянию на конец рабочей недели доллар торгуется около 77 рублей, юань — около 11,15 рубля, евро — около 85 рублей.

"Что касается юаней, то рост востребованности китайской валюты при внешнеторговых расчетах не распространяется на его популярность для проведения обычных платежей, в том числе туристических. Об этом свидетельствуют зачастую высокие спреды между курсами покупки и продажи. Однако если планируется посетить такие страны, как Сингапур, Южная Корея и Япония, то стоит обратить внимание на данную валюту, так как высока вероятность более выгодной конвертации", — дополнил Евстифеев. Россиян предупредили о сезонном снижении цен на египетские отели

Он также отметил, что на снижение курса иностранных валют влияет восстановление российского экспорта, даже при текущих уровнях цен на "черное золото". Нефтегазовые компании продолжают переориентировать продажу в пользу стран Азии, что будет поддерживать восстановление экспорта и в дальнейшем. Негативно же на курс рубля влияют продолжающийся рост импорта и отток частного капитала за рубеж.

"Также на курсы будет влиять возможное возобновление покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. В мае, вероятно, продажа валюты может быть сведена к минимуму, а при позитивном развитии ситуации на нефтяном рынке, покупка валюты не исключается уже с июня", — заключает эксперт.