Финаналитик Евстифеев: подходящий момент покупки инвалюты к летнему отпуску уже наступил
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Покупать доллары и евро для проведения летнего отпуска россияне могут уже сейчас — курсы инвалют выглядят нейтрально и не ожидается их стремительного изменения, поделился мнением с РИА Новости начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
"Основными валютами, которые предпочитают покупать туристы, остаются доллары и евро… По оценке банка "Зенит", в ближайшее время ситуация на валютном рынке не будет стремительно меняться, как в предыдущие месяцы. Поэтому приобретать доллары и евро можно уже в настоящее время, так как текущие уровни курсов выглядят нейтрально", — считает Евстифеев.
Эксперт прогнозирует, что в летние месяцы курс доллара будет находиться в диапазоне 77-82 рубля, евро — 84-90 рубля, а юань — 11,15-11,8 рубля. По состоянию на конец рабочей недели доллар торгуется около 77 рублей, юань — около 11,15 рубля, евро — около 85 рублей.
"Что касается юаней, то рост востребованности китайской валюты при внешнеторговых расчетах не распространяется на его популярность для проведения обычных платежей, в том числе туристических. Об этом свидетельствуют зачастую высокие спреды между курсами покупки и продажи. Однако если планируется посетить такие страны, как Сингапур, Южная Корея и Япония, то стоит обратить внимание на данную валюту, так как высока вероятность более выгодной конвертации", — дополнил Евстифеев.
Он также отметил, что на снижение курса иностранных валют влияет восстановление российского экспорта, даже при текущих уровнях цен на "черное золото". Нефтегазовые компании продолжают переориентировать продажу в пользу стран Азии, что будет поддерживать восстановление экспорта и в дальнейшем. Негативно же на курс рубля влияют продолжающийся рост импорта и отток частного капитала за рубеж.
"Также на курсы будет влиять возможное возобновление покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. В мае, вероятно, продажа валюты может быть сведена к минимуму, а при позитивном развитии ситуации на нефтяном рынке, покупка валюты не исключается уже с июня", — заключает эксперт.
https://1prime.ru/finance/20230506/840544695.html