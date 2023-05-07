МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Более 3,2 миллиарда рублей из федерального бюджета и внебюджетных источников будет направлено на развитие спорта в новых регионах РФ в 2023 году, заявил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Правительство просубсидирует популяризацию российского волейбола

В рамках рабочего визита в Луганскую народную республику замглавы правительства провел совещание по развитию инфраструктуры связи и созданию единого оператора с участием врио главы ЛНР Леонида Пасечника, а также посетил ряд социальных объектов региона.

"Всего более 3,2 миллиарда рублей запланировано из федерального бюджета и внебюджетных источников на восстановление спортивной инфраструктуры и развитие спорта в новых регионах в 2023 году", — сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.

Отмечается, что в рамках программы социально-экономического развития новых регионов в ЛНР до 1 марта 2024 года запланировано восстановление девяти спортивных объектов, создание семи физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа по различным видам спорта, закупка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки.

"У народа здесь должна быть своя команда. Чтобы луганский клуб играл в российской премьер-лиге, такую цель надо себе поставить и к ней идти. Училище олимпийского резерва вам в помощь", — отметил Чернышенко.

Помимо этого, в аппарате вице-премьера отметили, что активная интеграционная работа ведётся в образовательных учреждениях: 106 программ двойных дипломов запустили российские вузы совместно с университетами ДНР и ЛНР, по которым уже сейчас обучается почти 2,5 тысячи студентов.