В США заканчиваются меры для избежания дефолта, заявила Йеллен
Йеллен: возможности экстраординарных мер минфина США для избежания дефолта заканчиваются
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Возможности минфина США проводить экстраординарные меры для избежания дефолта подходят к концу, заявила глава ведомства Джанет Йеллен.
"Мы используем экстраординарные меры уже на протяжении нескольких месяцев. Наша возможность делать это подходит к концу", — сообщила Йеллен телеканалу ABC News на вопрос о наличии у минфина дополнительных инструментов избежать дефолта.
Министерство финансов США ранее предупредило, что уже 1 июня может оказаться не в состоянии обслуживать обязательства в полном объеме, если к этому времени конгресс не расширит лимиты заимствований.
Республиканцы, контролирующие нижнюю палату конгресса, увязывают повышение потолка с принятием неприемлемой для Белого дома программы радикального сокращения бюджетных расходов.
Президент Джо Байден неоднократно требовал от оппонентов расширить долговые лимиты безо всяких сопутствующих условий и публично отказывается от переговоров на эту тему. На следующей неделе у него запланирована встреча с лидерами конгресса, включая спикера палаты представителей Кевина Маккарти.
https://1prime.ru/finance/20230507/840547833.html
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