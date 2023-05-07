МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Возможности минфина США проводить экстраординарные меры для избежания дефолта подходят к концу, заявила глава ведомства Джанет Йеллен. В Британии сочли государственный долг США угрозой всей мировой экономике

"Мы используем экстраординарные меры уже на протяжении нескольких месяцев. Наша возможность делать это подходит к концу", — сообщила Йеллен телеканалу ABC News на вопрос о наличии у минфина дополнительных инструментов избежать дефолта.

Министерство финансов США ранее предупредило, что уже 1 июня может оказаться не в состоянии обслуживать обязательства в полном объеме, если к этому времени конгресс не расширит лимиты заимствований.

Республиканцы, контролирующие нижнюю палату конгресса, увязывают повышение потолка с принятием неприемлемой для Белого дома программы радикального сокращения бюджетных расходов.

Президент Джо Байден неоднократно требовал от оппонентов расширить долговые лимиты безо всяких сопутствующих условий и публично отказывается от переговоров на эту тему. На следующей неделе у него запланирована встреча с лидерами конгресса, включая спикера палаты представителей Кевина Маккарти.