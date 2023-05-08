МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Украина получила почти 190 миллионов евро от Всемирного банка на зарплаты госслужащим и педагогам, сообщили в понедельник в министерстве финансов страны. Зарплата gross и net: чем отличаются и как рассчитать

"В общий фонд государственного бюджета Украины поступило 189,32 миллиона евро финансирования от Всемирного банка. Средства предоставлены на льготных условиях от Международной ассоциации развития (МАР)", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что средства будут направлены на частичное возмещение расходов государственного бюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогическим работникам за февраль 2023 года.

Срок погашения кредита от МАР – 10 лет с четырехлетним льготным периодом.

В апреле министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что с 2022 года на финансирование бюджета удалось привлечь 14 миллиардов долларов и 1,2 миллиарда евро внешней помощи от Всемирного банка в рамках целевого фонда. Раннее он сообщал, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.