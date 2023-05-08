МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров подтвердили готовность к совместной работе против недобросовестной конкуренции и других внерыночных рисков, следует из совместного заявления, опубликованного на портале Кремля. Экс-премьер Малайзии заявил о возможностях стран Азии торговать в нацвалюте

"Подтверждается готовность принимать согласованные меры защиты от недобросовестной конкуренции и других внерыночных рисков в целях повышения качества российско-киргизского экономического взаимодействия", — сказано в тексте документа.

Отмечается, что стороны также намерены нарастить сотрудничество в финансовом секторе и расширять использование нацвалют в двусторонних расчетах.

Путин и Жапаров также выступили за сотрудничество в использовании водно-энергетических ресурсов и взаимодействие в сфере энергетики.