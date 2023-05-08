Путин и Жапаров готовы к сотрудничеству в финансовом секторе
Путин и Жапаров готовы принимать согласованные меры против недобросовестной конкуренции
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров подтвердили готовность к совместной работе против недобросовестной конкуренции и других внерыночных рисков, следует из совместного заявления, опубликованного на портале Кремля.
"Подтверждается готовность принимать согласованные меры защиты от недобросовестной конкуренции и других внерыночных рисков в целях повышения качества российско-киргизского экономического взаимодействия", — сказано в тексте документа.
Отмечается, что стороны также намерены нарастить сотрудничество в финансовом секторе и расширять использование нацвалют в двусторонних расчетах.
Путин и Жапаров также выступили за сотрудничество в использовании водно-энергетических ресурсов и взаимодействие в сфере энергетики.
https://1prime.ru/finance/20230508/840552765.html
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