МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ САУДОВСКОЙ ARAMCO В I КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА СОКРАТИЛАСЬ НА 19%, ДО $31,9 МЛРД — КОМПАНИЯ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20230509/840554864.html
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ САУДОВСКОЙ ARAMCO В I КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА СОКРАТИЛАСЬ НА 19%, ДО $31,9 МЛРД — КОМПАНИЯ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20230509/840554864.html
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