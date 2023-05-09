Bipartisan Policy Center: дефолт по госдолгу США может произойти в июне — начале августа
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Дефолт по госдолгу США, если и произойдет, то может наступить в критический период с начала июня по начало августа, считают аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center).
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"Согласно последнему прогнозу Двухпартийного политического центра, "день икс", когда США больше не смогут выполнять все свои обязательства в полном объеме и в срок, может наступить уже через несколько недель", — говорится в сообщении.
Аналитики уточнили, что диапазон "дня икс" от начала июня до начала августа подчеркивает не только значительную неопределенность федеральных денежных потоков в условиях неустойчивой экономики, но и срочную необходимость для законодателей действовать, чтобы избежать потенциально катастрофических последствий, связанных с дефолтом.
Прогноз, включающий данные текущего налогового сезона, появился через неделю после того, как министр финансов Джанет Йеллен уведомила конгресс о том, что США могут оказаться не в состоянии выполнить все свои обязательства уже 1 июня.
"Ближайшие недели имеют решающее значение для оценки прочности государственных денежных потоков", — приводятся в релизе слова директора по экономической политике центра Шая Акабаса (Shai Akabas).
Аналитики также отмечают критическую дату примерно в середине этого срока. Так, если доходы бюджета смогут поддерживать долговые выплаты до этой даты, американское казначейство, вероятно, сможет предотвратить дефолт до 30 июня, когда станет доступно около 145 миллиардов долларов в виде единовременных дополнительных чрезвычайных мер путем приостановки инвестиций в Фонд пенсионного обеспечения и нетрудоспособности государственных служащих и Фонд медицинского страхования пенсионеров почтовой службы.
https://1prime.ru/finance/20230509/840555855.html