КИШИНЕВ, 9 мая — ПРАЙМ. Пленум Европарламента принял окончательное решение о предоставлении Молдавии очередной финансовой помощи в размере 145 миллионов евро, сообщил во вторник евродепутат от Румынии Зигфрид Мурешан. Всемирный банк выделил средства на зарплаты украинцам

Еврокомиссия в конце января приняла решение выделить макрофинансовую помощь Молдавии в размере 145 миллионов евро, это решение должно быть одобрено Европарламентом. В апреле его одобрили комиссии Европарламента.

"Пленум Европарламента подавляющим большинством голосов проголосовал за макрофинансовую помощь в размере 145 миллионов евро для Молдавии. Решение было принято 561 голосом за, 43 против и 20 воздержавшихся, что еще раз показывает, что Европарламент един в оказании помощи Молдавии", — отметил Мурешан.

Политик отметил, что комиссии Европарламента максимально быстро рассмотрели это предложение, что и позволило принять окончательное решение в сжатые сроки. "Мы должны продолжать и увеличивать нашу поддержку властей в Кишиневе, потому что только помогая Молдавии оставаться стабильной и продолжать ее европейскую интеграцию, мы можем гарантировать безопасность на наших границах и в Европейском союзе", — подчеркнул евродепутат.

Из предложенных 145 миллионов евро 45 миллионов представляют собой безвозмездные средства, еще 100 миллионов — это кредиты на выгодных условиях. Новая финансовая поддержка будет зависеть от развития программы республики с Международным валютным фондом и выполнения определенных задач, согласованных между Молдавией и ЕС. Эти условия будут нацелены на такие ключевые области, как укрепление экономического управления в Молдавии, борьба с коррупцией, укрепление верховенства закона и энергетической безопасности. Ожидается, что деньги поступят в Молдавию двумя траншами — первый в третьем квартале, а второй — в четвертом квартале этого года.

В Молдавии с 24 февраля прошлого года действует режим чрезвычайного положения, в том числе из-за проблем с экономикой. Осенью прошлого года республика столкнулась с рекордным уровнем инфляции, что отразилось на остальных областях экономики.