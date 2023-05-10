Аналитики оценили стоимость активов девелоперской группы "Самолет"
CMWP: стоимость активов девелоперской группы "Самолет" составила 761 миллиард рублей
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Консалтинговая компания Commonwealth Partnership (CMWP) оценила стоимость активов девелоперской группы "Самолет" по состоянию на 31 декабря 2022 года в 761 миллиард рублей, что на 20% больше в сравнении с оценкой на середину прошлого года.
Как сообщила пресс-служба застройщика, за год, по оценке CMWP, стоимость активов группы выросла на 43%.
"Наибольший вклад в увеличение стоимости активов внес земельный банк "Самолета", который достиг 45,9 миллиона квадратных метров при стоимости в 652,6 миллиарда рублей. Относительно оценки на конец 2021 года прирост земельного банка составил 58% в квадратных метрах и 45% в денежном выражении", — говорится в сообщении.
Бренд "Самолета" оценен в 40,2 миллиарда рублей, что на 17% больше значения на конец 2021 года.
Девелоперская группа "Самолет" работает в Москве, Подмосковье и Ленинградской области. Основные акционеры компании — Михаил Кенин и Павел Голубков.
https://1prime.ru/finance/20230510/840560898.html
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