МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Консалтинговая компания Commonwealth Partnership (CMWP) оценила стоимость активов девелоперской группы "Самолет" по состоянию на 31 декабря 2022 года в 761 миллиард рублей, что на 20% больше в сравнении с оценкой на середину прошлого года. "Миранда-медиа" консолидирует активы операторов связи в новых регионах

Как сообщила пресс-служба застройщика, за год, по оценке CMWP, стоимость активов группы выросла на 43%.

"Наибольший вклад в увеличение стоимости активов внес земельный банк "Самолета", который достиг 45,9 миллиона квадратных метров при стоимости в 652,6 миллиарда рублей. Относительно оценки на конец 2021 года прирост земельного банка составил 58% в квадратных метрах и 45% в денежном выражении", — говорится в сообщении.

Бренд "Самолета" оценен в 40,2 миллиарда рублей, что на 17% больше значения на конец 2021 года.

Девелоперская группа "Самолет" работает в Москве, Подмосковье и Ленинградской области. Основные акционеры компании — Михаил Кенин и Павел Голубков.